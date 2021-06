Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorrollerfahrer angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 68-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Epe zugezogen. Der Motorrollerfahrer aus Gronau war gegen 20.40 Uhr im Kreisverkehr Nienborger Straße / Nienkamp unterwegs, als er von dem Fahrzeug einer 34-Jährigen erfasst wurde. Die Ahauserin hatte die Nienborger Straße aus Richtung Heek kommend befahren. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr übersah die Autofahrerin den Leichtkraftradfahrer. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Gronauer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

