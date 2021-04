Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei begleitet Protestaktion in Lübbecke

Lübbecke (ots)

Zu einer Protestaktion gegen die Corona-Beschränkungen trafen sich am Sonntag laut Polizei rund 45 Menschen, darunter einige Kinder und Jugendliche, in Lübbecke an der Kreuzung B 65/B 239. Die Aktion verlief aus Sicht der Polizei friedlich, allerdings kam es zu Verstößen gegen die Maskenpflicht.

Ab 13 Uhr hatten die Teilnehmer entlang der B 65 auf dem nördlichen Gehweg in Höhe des Parkplatzes der Merkur-Arena nach und nach Aufstellung genommen. Transparente führten sie nach Feststellungen der Beamten nicht mit. Die Einsatzleitung der Polizei stufte die Aktion als Versammlung ein und stellte sie damit unter den Schutz des Versammlungsgesetzes. Ein verantwortlicher Leiter aus den Reihen der Protestler wollte sich auf Nachfrage der Einsatzkräfte nicht zur Verfügung stellen.

Die Beamten notierten die Personalien von einem Dutzend Teilnehmer, da diese trotz Hinweis seitens der Polizei nicht der erforderlichen Maskenpflicht nachkamen. Für die Einleitung der entsprechenden Anzeigen wurden die Personalien einem ebenfalls anwesenden Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes übermittelt. Gegen 14.15 Uhr zeigten sich erste Auflösungserscheinungen der Gruppe, die zu einem großen Teil mit Autos angereist war.

Neben Beamten der heimischen Kreispolizeibehörde waren auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Bielefeld vor Ort. Die Polizei hatte im Vorfeld Hinweise auf mögliche Protestaktionen erhalten und hatte sich entsprechend vorbereitet.

Wie berichtet, hatte bereits am vergangenen Sonntag eine gleich gelagerte Aktion die Polizei in Lübbecke schon einmal beschäftigt. Seinerzeit hatten die Ordnungshüter in der Spitze rund 80 Teilnehmer registriert.

Am Samstag, 24. April, hatten in Espelkamp rund 280 Menschen an einer friedlichen Demonstration in der Innenstadt teilgenommen. Auch hier war die Polizei im Einsatz.

