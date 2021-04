Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Pkw beschädigt

Porta Westfalica (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurden in Porta Westfalica-Lerbeck mehrere Pkw durch Steinwürfe beschädigt. Anwohner des Ahornweg hörten gegen 02.30 Uhr Geräusche und sahen eine Person in Richtung Georg-Rost-Straße weglaufen. Es konnte dann festgestellt werden, dass die Scheiben von geparkten Autos mit Steinen eingeworfen wurden. In einem Fall wurde eine Gehwegplatte im Fahrzeug aufgefunden. Aus einigen Wagen wurden zudem Gegenstände entwendet. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen unter Hinzuziehung eines Diensthundes brachte in der Nacht keinen Erfolg. Am Sonntag Morgen gegen 06.45 Uhr stellten dann einige Fahrzeugbesitzer in der angrenzenden Brandenburger Straße fest, dass die Scheiben ihrer Autos ebenfalls Ziel der Steinwerfer waren. Auch in der Straße "Wiebehowe" in Porta Westfalica - Barkhausen warfen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag mehrere Pkw-Scheiben mit Steinen ein. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

