Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw überschlagen - Fahrerin verletzt

Lübbecke (ots)

Am Samstag Abend befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Auto die Straße Am Esch in Lübbecke-Stockhausen in Richtung Norden. Gegen 22.45 Uhr kam die Stemwederin in einer scharfen Linkskurve mit ihrem Fiat nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Wagen kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Dabei verletzte sich die Fahrerin und wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die junge Frau alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. An dem Pkw entstand Totalschaden.

