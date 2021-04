Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet zwei Radfahrer um Kontaktaufnahme

Lübbecke (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Mindener Straße (B 65) am vergangenen Dienstag (20.04.), bittet die Polizei zwei am Unfall beteiligte jugendliche Radfahrer darum, Kontakt aufzunehmen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten ein Espelkamper (56) in einem Audi und eine Lübbeckerin (37) in einem Seat nacheinander um kurz vor 15 Uhr die Mindener Straße in Richtung Gehlenbeck befahren, als in Höhe der Fußgängerampel an der Reineburgstraße die beiden männlichen Radler von links kommend die Bundesstraße querten. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 56-Jährige stark ab. Das tat auch die Seat-Fahrerin, konnte jedoch den Zusammenstoß mit dem Heck des Audis nicht mehr verhindern. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer sowie die Mitfahrerinnen (9, 11) der Lübbeckerin unversehrt.

Da sich die beiden Jugendlichen, die den Zeugenangaben zufolge ohne Helm unterwegs waren, anschließend in Richtung Gehlenbeck entfernten, werden sie gebeten, sich zur Klärung der Sachlage unter (0571) 88660 beim Verkehrskommissariat zu melden. Auch weitere Zeugen mögen Kontakt aufnehmen, so die Bitte der Beamten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell