Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Licht und Fahrerlaubnis unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Weil er trotz Dunkelheit ohne Fahrtlicht unterwegs war, hat ein Autofahrer in der Nacht zu Dienstag in der Gabelsbergerstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als die Beamten den Pkw kurz vor 3 Uhr anhielten, merkten sie schnell, dass der Fahrer noch nicht die Volljährigkeit erreicht hatte. Der 15-Jährige gab an, den Schlüssel aus der Jackentasche der Mutter entwendet zu haben. An diese wurde der Jugendliche dann auch samt Fahrzeugschlüssel übergeben. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell