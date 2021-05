Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 75-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht dringend Unfallzeugen (24.05.2021)

Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Pfingstmontag, kurz vor 13 Uhr, am Bahnübergang der Riedstraße kurz vor dem Kreisverkehr mit der Max-Strohmeyer-Straße zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem VW Up ereignet hat, ist der Radfahrer schwer verletzt worden. Zu diesem Unfall sucht die Polizei dringend Zeugen. Der 75-jährige Fahrer des Pedelecs war auf dem Bodenseeradweg entlang der Gleise in Richtung Stadtmitte Konstanz unterwegs und fuhr unmittelbar vor dem Unfall auf die Kreuzung des Radweges mit der Riedstraße zu. Nach den bisherigen Ermittlungen überquerte der 75-Jährige im weiteren Verlauf die Riedstraße im Bereich des Bahnübergangs, ohne die vorhandene Bedarfsampel zu betätigen oder auf den fließenden Verkehr auf der Riedstraße zu achten. Beim Überqueren der Riedstraße wurde der 75-jährige Pedelec-Fahrer schließlich von einem VW Up erfasst, dessen Fahrer auf der Riedstraße gerade über den Bahnübergang mit dem querenden Radweg in Richtung Kreisverkehr Max-Strohmeyer-Straße unterwegs war. Der Radfahrer prallte zunächst gegen die Frontscheibe des Wagens, wurde über das Fahrzeugdach abgewiesen und kam auf der Fahrbahn mit schweren Kopfverletzungen und mehreren Brüchen zum Liegen. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der lebensgefährlich verletzte 75-Jährige zur weiteren Behandlung in die Konstanzer Klinik gebracht. Am Pedelec und dem VW Up entstand rund 6.000 Euro Sachschaden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei nun dringend Zeugen. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen (07733 9960-0) in Verbindung zu setzen.

