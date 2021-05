Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Domplatz/Täter entwenden Geldkarte und heben Bargeld ab

Die Polizei berichtete am Montag (10.05.21) über eine Seniorin aus Billerbeck, die Betrüger durschaut hat. Nach der Veröffentlichung meldete sich eine 83-jährige Billerbeckerin bei der Polizei.

Unbekannte haben ihr am Freitag (07.05.21) die Bankkarte gestohlen. In der Folge hoben diese nicht nur Bargeld an verschiedenen Orten ab, sondern nutzten die Karte auch für Einkäufe.

Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Die 83-Jährige holte am Freitag Bargeld an einem Automaten in einer Bankfiliale in Billerbeck ab. Das funktionierte nicht auf Anhieb. Ein Mann kam auf die Billerbeckerin zu, nahm ihr die Karte aus der Hand und gab vor, helfen zu wollen. Die Seniorin griff sich ihre Karte jedoch, hob Geld ab und ging in den Dom St. Ludgerus.

Im Anschluss an dem Besuch sprach der Mann aus der Bank die Billerbeckerin auf dem Domplatz erneut an.

Dieser hielt ihr einen Zettel von den Festspielen in Oberammergau vor das Gesicht. Der Mann erzählte, dass er und seine Frau dort mitspielen würden. Der Zettel stammt jedoch aus dem Dom. Erst später merkte die Seniorin, dass ihre Bankkarte nicht mehr da ist.

Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Mann die 83-Jährige beim Geldabholen ausgespäht hat und sie Opfer der Masche "Shoulder Surfing" geworden ist. Im Anschluss lenkte er sie ab, während seine unbekannnte weibliche Begleitung die EC-Karte der Billerbeckerin entwendete.

Der Mann soll 35-45 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Sein Haar ist schwarz. Er hatte eine gepflegte Erscheinung und sprach gutes Deutsch ohne Akzent.

Die unbekannte Frau soll 35-45 Jahre und etwas kleiner als der Mann sein. Sie trug schulterlange dunkle Haare und hatte lange Wimpern.

Die Polizei rät:

- Achten Sie bei der PIN-Eingabe darauf, dass Sie von niemandem

beobachtet werden können.

- Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Hilfesuchende höflich aber bestimmt auf Distanz zu bleiben. - Scheuen Sie sich nicht, die Polizei sofort zu verständigen! - Brechen Sie im Zweifelsfall die Transaktion ab und lassen Sie Ihre Karte nicht aus den Augen. - Decken Sie das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe mit ihrer freien Hand oder mit einem Gegenstand ab (Geldbörse, etc.) - Nutzen Sie keinen Geldausgabeautomaten, an dem etwas ungewöhnlich erscheint! Bei Verdacht auf Manipulation informieren Sie einen Bankmitarbeiter und verständigen Sie über die 110 die Polizei! - Nach Erledigung der Bankgeschäfte sollte unmittelbar überprüft werden, ob die eigene EC-Karte noch vorhanden ist.

Ursprungsmeldung:

Unbekannte wollten einer 82-jährigen Billerbeckerin einen Beutel stehlen. Das hat sie nicht zugelassen. Denn sie durchschaute die Masche. Die Frau war am Freitag (07.05.21) am Johannikirchplatz in Billerbeck mit ihrem Rollator unterwegs. An diesem befand sich der Beutel. Gegen 14.45 Uhr näherten sich zwei Personen. Während der unbekannte Mann der Seniorin ein Prospekt vor das Gesicht hielt, versuchte die ebenfalls unbekannte Frau, den Beutel der Billerbeckerin zu stehlen. Diese bemerkte das Vorhaben und schlug die Hand des Mannes weg. Beide Unbekannten entfernten sich daraufhin.

