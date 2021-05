Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße

Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Coesfeld (ots)

Die 47-jährige Dülmenerin befuhr am Montag, den 10.05.2021, gegen 21:10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Halterner Straße in Richtung Dülmen Innenstadt. Hier fiel sie Polizeibeamten durch starke Schlangenlinien während der Fahrt auf. Beim Anhalten zeigte sie starke Koordinationsstörungen beim Absteigen. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Der Dülmenerin wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Da sie ankündigte gleich wieder weiter zu fahren, stellte man ihren Fahrradschlüssel sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell