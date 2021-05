Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße

Diebstahl eines Vibrationsstampfers

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Sonntag, 09.05.2021, 15 Uhr bis Montag, 10.05.2021, 6.30 Uhr haben unbekannte Täter an der Osterwicker Straße in Coesfeld vermutlich das Kettenschloss mittels Bolzenschneider durchtrennt. Mit diesem Schloss waren eine Rüttelplatte und ein Vibrationsstampfer mit einem Bagger gesichert. Die Täter entwendeten den Vibrationsstampfer vom Baustellengelände und versteckten diesen in einem Gebüsch ca. 100m entfernt.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell