Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb versucht's noch einmal/ Taschendieb in der Innenstadt

Iserlohn (ots)

Gleich zweimal versuchte ein 57-jähriger Mann am Mittwoch, Waren in einem Supermarkt an der Hans-Böckler-Straße zu stehlen. Nach dem zweiten Diebstahl nahm die Polizei den alkoholisierten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten mit und steckte ihn ins Gewahrsam. Das erste Mal wurde er gegen 17 Uhr erwischt, das zweite Mal gegen 20 Uhr.

Am gestrigen Mittwoch, 30.09.2020, gegen 17 Uhr, stellte eine 30 -jährige Iserlohnerin fest, dass sie im Bereich der Friedrichstraße Opfer eines Diebstahls aus Handtasche geworden war. Unbekannte hatten ihr während des Einkaufs die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell