Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße/ Nach Raub: Polizei im Eínsatz

Coesfeld (ots)

Folgemeldung:

Die Medienanlaufstelle befindet sich auf einem Parkplatz gegenüber der Sparkasse.

Der Täter ist rund 1.65 Meter groß, um die 20 Jahre alt, hat einen dunklen Dreitagebart. Er hatte eine schwarze Jacke mit neongrünem Reißverschluss an, eine schwarze Hose und schwarze Mütze. Auf der Jacke steht in weiß: REF. 52 State. Vorsicht: Der Täter ist bewaffnet. Hinweise an 110 oder 02541-14-0

Erstmeldung:

Auf die Filiale der Sparkasse Westmünsterland in Ottmarsbocholt hat es einen Raubüberfall gegeben. Wir sind mit Kräften vor Ort. Der Täter ist flüchtig. Vorsicht: Er soll bewaffnet sein. Hinweise bitte an 02541-14-0. Weitere Infos folgen.

