Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße

Einbruch in Mobiltelefongeschäft

Coesfeld (ots)

Am 10.05.2021 gegen 04.15 Uhr versuchten sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mobiltelefonfachgeschäft an der Marktstraße in Dülmen zu verschaffen, indem sie versuchten eine Hintertür zu dem Geschäft aufzubrechen.

Ob die Täter ins Innere gelanten und Angaben zum möglichen Diebesgut konnten noch nicht abschließend ermittelt werden.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

