POL-COE: Billerbeck, Johannikirchplatz/Seniorin durchschaut Diebe

Coesfeld (ots)

Unbekannte wollten einer 82-jährigen Billerbeckerin einen Beutel stehlen. Das hat sie nicht zugelassen. Denn sie durchschaute die Masche. Die Frau war am Freitag (07.05.21) am Johannikirchplatz in Billerbeck mit ihrem Rollator unterwegs. An diesem befand sich der Beutel. Gegen 14.45 Uhr näherten sich zwei Personen. Während der unbekannte Mann der Seniorin ein Prospekt vor das Gesicht hielt, versuchte die ebenfalls unbekannte Frau, den Beutel der Billerbeckerin zu stehlen. Diese bemerkte das Vorhaben und schlug die Hand des Mannes weg. Beide Unbekannten entfernten sich daraufhin.

