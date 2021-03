Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Pkw nicht mehr fahrbereit

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Braunschweiger Straße (B 248) / Brunsteiner Straße (K 407), Samstag, 13. März 2021, 16:35 Uhr,

Langenholtensen (Gro)

Am Samstag, den 13. März 2021, gegen 16:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung von der Brunsteiner Straße zur Braunschweiger Straße. Eine 23-jährige Bad Harzburgerin bog mit ihrem Pkw Renault von der Brunsteiner Straße nach links in Richtung Northeim auf die Braunschweiger Straße ein, ohne einem dort fahrenden Pkw VW, der in Richtung Echte fuhr, die Vorfahrt zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoss, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, insgesamt ca. 6.000 Euro. Der Pkw Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell