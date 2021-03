Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Aufbruch einer Holzhütte/Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, Schneedekrug, dortige Fischzucht. Zeit: Freitag, 12. März 2021, 12.00 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, gegen 09.00 Uhr. Unbekannte Täter suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag das Freizeitgelände einer Fischzucht auf und machten sich dort an einer Holzhütte zu schaffen. Es wurde mehrfach versucht, die Hütte aufzubrechen. Die Metalltür der Hütte hielt jedoch dem massiven Gewaltangriff stand. Zu einem Entwendungsschaden ist es nicht gekommen, so dass der /die Täter eventl. auch bei weiterer Tatausführung durch vorbeifahrende Fahrzeuge oder ähnliches gestört wurden. Anwohner aus Kalefeld bzw. Eboldshausen, die in der besagten Nacht am Schneedekrug vorbeifuhren und verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, mögen sich umgehend beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, melden.

