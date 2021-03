Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit Sicherheitsleistung

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße 10, Freitag, 12.03.2021, 19:30 bis Samstag, 13.03.2021, 08:00 Uhr

NORTHEIM (Mü) - Im oben genannten Zeitraum verursachte ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien einen Verkehrsunfall und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Lkw-Fahrer befuhr am Gelände der Südstadt Nutzfahrzeuge GmbH einen unbefestigten Grünstreifen, sodass dieser absackte. Infolgedessen geriet ein dort parallel laufender Zaun, aufgrund des ebenfalls abgesackten Fundaments, in Schräglage. Im Nahbereich konnte der Lkw-Fahrer durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. Da der 45-jährige Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entrichten.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell