Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3 (Einmündung Levershausen), Freitag, 12.03.2021, 20:45 Uhr

NORTHEIM (Mü) - Am Freitagabend kam es auf der Bundesstraße 3 in Höhe der Einmündung nach Levershausen, an der dortigen Ampel, zu einem Verkehrsunfall infolge von Trunkenheit. Ein 48-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Audi die Bundesstraße 3 von Northeim kommend in Richtung Göttingen. An der Einmündung nach Levershausen muss er aufgrund der rot anzeigenden Lichtsignalanlage halten. Der 41-jährige Fahrer eines Jaguar bemerkt dies zu spät und fährt auf den stehenden Pkw auf. Während der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten, dass der Fahrer des Jaguars unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,89 Promille. Dem Göttinger wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol eingeleitet. Es entstand ein geringer Sachschaden von etwa 150 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell