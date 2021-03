Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Northeim (ots)

Northeim, Teichstraße 33A, Freitag, 12.03.2021, 16:20 Uhr

NORTHEIM (Mü) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurde eine 63-jährige Fahrradfahrerin aus Northeim leicht verletzt. Die Frau befuhr gegen 16:20 Uhr die Teichstraße aus Richtung Eichstätte kommend. Als ein 70-jähriger Mann aus dem Ortsteil Langenholtensen von einem Parkplatz in die Teichstraße einfahren wollte, übersah er die Fahrradfahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Die 63-jährige wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.

