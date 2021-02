Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze am Freitag.

Gevelsberg (ots)

Die bediensteten der Hauptwache der Gevelsberger Feuerwehr, rückten am Freitag mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Drehleiter gleich mehrfach aus.Um 12:55 Uhr mußte wegen eines Notfalles eine Person aus der 4.Etage mit Hilfe der Drehleiter schonend vor das Wohnhaus transportiert werden. Dort konnte die erkrankte Person wieder an den Rettungsdienst übergeben werden. Einsatzende war um 13:53 Uhr. In der Zeit von 14:35 Uhr bis 15:10 Uhr wurde der Rettungsdienst beim Tragen eines Patienten unterstützt. Etwas später mußte ein loser Ast aus einem Baum an der Berchemallee entfernt werden. Dieser wäre fast auf die Fahrbahn gefallen. Um 15:45 Uhr ging es in die Mittelstraße. Dort sollte sich ein Kleinkind in einem verschlossenen PKW befinden. Der Schlüssel lag offensichtlich im Fahrzeug. Bei näherer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Fahrertür unverschlossen war. Die vor Ort befindliche Mutter war glücklich. Von 16:30 Uhr bis 17:10 Uhr, wurde nochmals die Drehleiter zum schonenden Transport aus einem Gebäude eingesetzt. Hierzu mußte die Hagener Straße für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell