Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Werkzeug aus Firmenwagen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim- Ackenhausen, An der Wanne In der Nacht vom 10. März auf den 11. März ist es im Ortsteil Ackenhausen zu einem Diebstahl von diversen Werkzeugen aus einem Firmenfahrzeug in einem Wert von mehreren hundert Euro gekommen. Der oder die unbekannten Täter haben hierzu eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen.Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.-Nr. 05382-919200 (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell