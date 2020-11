Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht durch blauen Pritschenwagen

Neustadt/Weinstraße

Am Montag, 16.11.20, zwischen 12.15 Uhr und 14.00 Uhr parkte eine 62-jährige aus Bad Dürkheim mit ihrem Ford Kuga auf dem Parkplatz Friedrichstraße hinter der Polizeiinspektion. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an der vorderen, rechten Stoßstange fest. Durch einen unbekannten Mann wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass ein blauer Pritschenwagen neben ihrem Fahrzeug gestanden und den Pkw beim Ein-bzw. Ausparken vermutlich gestreift habe. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher, insbesondere der Mitteiler, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

