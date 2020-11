Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unberechtigtes Befahren der Wirtschaftswege als Abkürzung

Weisenheim am BergWeisenheim am Berg (ots)

Am 15.11.2020 wurde in der Mittagszeit auf den Wirtschaftswegen westlich der L517, die derzeit zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg aufgrund Bauarbeiten gesperrt ist, eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Kontrollschwerpunkt lag hierbei auf der Überwachung des Durchfahrtsverbotes, da die Feldwege, seit Einrichtung der Baustelle, immer wieder als Abkürzung zur offiziell ausgeschilderten Umleitungsstrecke fungieren. Im Rahmen der Kontrolle mussten insgesamt vier von zehn Verkehrsteilnehmern beanstandet werden - gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die restlichen Verkehrsteilnehmer befuhren die Wirtschaftswege berechtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: C. Orth









Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell