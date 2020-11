Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wahlplakate beschädigt

HaßlochHaßloch (ots)

Im Nachgang zur Bürgermeisterwahl in Haßloch am 8. November 2020 teilt die Landesgeschäftsstelle der AfD mit, dass 12 Doppelplakate und ein Einzelplakat teils gestohlen oder beschädigt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von 65 EUR. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

