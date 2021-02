Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010221-0076: Aufschlagende Fahrzeugtür verursacht Schaden; Verursacher fährt weiter

Hückeswagen (ots)

Eine nicht richtig verschlossene Tür eines Kleintransporters hat am vergangenen Freitag (29. Januar) den Außenspiegel eines geparkten VW Passat beschädigt; der Verursacher fuhr weiter. Gegen 12.10 Uhr hatte ein weißer Kleintransporter mit der Aufschrift des Paketdienstes DPD die Nordstraße befahren, als plötzlich eine der beiden Hecktüren aufging. Die Tür schlug zunächst nach außen, wobei sie den Spiegel des am Fahrbahnrand geparkten VW Passat traf, und anschließend wieder zu. An dem Auslieferungsfahrzeug war ein Wuppertaler Kennzeichen angebracht. Wer Angaben zu dem Paketauslieferer machen kann, wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

