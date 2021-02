Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020121-0073: Weißer VW Golf GTI gestohlen

Gummersbach (ots)

In Gummersbach-Berghausen haben Unbekannte zwischen 18 Uhr am Samstagabend (30. Januar) und 13.30 Uhr am Sonntag einen weißen VW Golf GTI gestohlen. Der Wagen mit den Kennzeichen GM - II 94 war im Hohefuhrweg am Straßenrand geparkt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

