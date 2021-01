Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310121-0070: Kleinkraftrad gestohlen

Radevormwald (ots)

In der Straße "An der Eick" haben Unbekannte zwischen 21.00 Uhr am Freitag (29. Januar) und 11.20 Uhr am Samstag einen Motorroller gestohlen. An dem grün-rot lackierten Roller der Marke Kreidler war das Versicherungskennzeichen 953URF angebracht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell