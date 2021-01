Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310121-0068: Zwei Geschäftseinbrüche in der Bahnhofstraße

Marienheide (ots)

In der Bahnhofstraße sind Unbekannte in der Nacht zu Freitag (28./29. Januar) in ein Restaurant und ein Friseurgeschäft eingebrochen. Zwischen 22 und 11 Uhr brachen die Täter jeweils auf der Rückseite gelegene Zugänge auf. In dem Restaurant konnten sie Geld aus einer Kasse stehlen; ob die Täter auch in dem Friseurladen erfolgreich waren, war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

