Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280121-0065: Unfall auf der Schloßstraße unverletzt überstanden

Nümbrecht (ots)

Unverletzt hat eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag (28. Januar) einen Unfall überstanden, die auf der Schloßstraße ins Schleudern geriet und mit ihrem Opel Corsa auf die Seite kippte. Die 52-jährige Nümbrechterin war gegen 14.20 Uhr aus Richtung Nümbrecht gekommen, als ihr Wagen in einer scharfen Linkskurve außer Kontrolle geriet. Der Opel Corsa rutschte von der nassen Fahrbahn in eine Böschung und kippte anschließend auf die Fahrerseite. Die Verunfallte konnte ihren Wagen selbständig durch die Heckklappe verlassen. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung untersuchte die Nümbrechterin vor Ort; sie hatte jedoch Glück gehabt und sich keine Verletzungen zugezogen.

