POL-GM: 280121-0064: Unfallverursacher gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Eickenstraße sucht die Polizei nach einem Fahrzeug, dessen Beleuchtungseinrichtung bei dem Unfall zu Bruch gegangen ist. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte zwischen 16.00 Uhr am Montag und 13.45 Uhr am Dienstag auf der Eickenstraße an einem Skoda Roomster eine deutliche Beule hinterlassen, die vermutlich bei einem Rangiervorgang verursacht worden ist. An der Unfallstelle zurück blieben diverse Bruchstücke, die von einer Beleuchtungseinrichtung des Verursacherfahrzeugs stammen. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

