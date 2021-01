Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290121-0067: Kennzeichen GM-BS 1970 gestohlen

Wiehl (ots)

Die Kennzeichen GM-BS 1970 haben Unbekannte zwischen dem 27. und 28. Januar in Wiehl-Weiershagen gestohlen. Die Kennzeichen kamen in der Zeit zwischen 20.30 und 07.00 Uhr abhanden und gehören zu einem Renault, der auf einem Privatgrundstück an der Weiershagener Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl (Telefon 02261 81990) oder auch unter der Notrufnummer 110.

