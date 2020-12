POL-DO: 164 Platzverweise gegen Autofahrer aus umliegenden Städten

Polizei Dortmund

164 Platzverweise, 259 Fahrzeugkontrollen, 315 überprüfte Personalien und 38 Anzeigen nach Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung - das ist die Bilanz eines weiteren Einsatzes der Polizei in der Dortmunder Innenstadt gegen posierende Autofahrer. Dazu kam noch ein Raubüberfall.

Überwiegend Fahrer aus umliegenden Städten nutzten den Wall sowie die Zufahrts- und Nebenstraßen und Parkplätze in den Nächten zu Samstag und Sonntag (12./13.12.2020) für den Zeitvertreib mit stark motorisierten Fahrzeugen. Zum Leid vieler Anwohner: Das hohe Verkehrsaufkommen, Motorenlärm und Krach aus Abgasanlagen stört vielerorts die Nachtruhe.

Am Dortmunder U, an der Brügmannstraße und auf einem Parkplatz an der Brackeler Straße erteilte die Polizei in beiden Nächten konsequent Platzverweise. Wo Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung zu erkennen waren (Ordnungswidrigkeiten), gab es zusätzlich Anzeigen. Die Einsatzkräfte ahndeten in den Abend- und Nachtstunden bei den gezielten mehrstündigen Kontrollen außerdem insgesamt 38 Verstöße gegen diverse Verkehrsvorschriften.

Eine Vielzahl von Fahrern nutzte die Wallstraßen, um mit ihren Pkw zu posieren. Um das hohe Fahrzeugaufkommen zu reduzieren, leitete die Polizei in beiden Nächten den Verkehr am Neutor auf die Ruhrallee ab, so dass es im City-Bereich insgesamt deutlich ruhiger wurde.

Nach einem Hinweis auf einen Raubüberfall auf dem Wall fahndeten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Samstag (12.12.) nach zwei 25 und 26 Jahre alten Männern aus Gelsenkichen, die in der Dortmunder Innenstadt mit einem Audi unterwegs waren. In der Nähe des Hauptbahnhofs belästigten sie zwei Frauen, die ebenfalls in einem Pkw saßen, und versuchten durch die geöffnete Scheibe ein Mobiltelefon der Fahrerin aus Hagen zu entwenden. Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie auf die 21-jährige Frau ein und flüchteten mit ihrem Audi.

Während einer Fahndung erkannte ein Streifenteam den Pkw und die Tatverdächtigen auf der Straße Brackeler Straße/Ecke Im Spähenfelde. Nach Identitätsfeststellung leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

