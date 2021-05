Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Geisingen/Lkrs. Tuttlingen (23.05.2021) - Gleitschirmflieger abgestürzt

Geisingen (ots)

Gleitschirmflieger. Er war am Startplatz "Hubertushütte" in Geisingen, im Gewann "Hörnekapf", mit seinem Gleitschirm gestartet. Der Flug war allerdings nur von kurzer Dauer. Aufgrund fehlender Thermik blieb er nur wenige hundert Meter entfernt mit seinem Schirm in den Baumwipfeln hängen. Der Absturz wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern von der nahegelegenen Autobahn aus beobachtet, welche daraufhin die Rettungskräfte verständigten. Neben Polizei und Rettungsdienst rückte auch die Höhenrettung der Feuerwehr sowie die Bergwacht aus. Der 25-Jährige wurde in dem unwegsamen Gelände in 20 Meter Höhe unverletzt am Schirm hängend festgestellt. Vor Ort befanden sich bereits Freunde und Bekannte des Fliegers, welche ihn aus seiner misslichen Lage befreiten (AM).

