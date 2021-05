Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten: Wohnungsbrand

Am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, entstand eine starke Rauchentwicklung in einem Gebäude der Oberen Schulstraße in Schluchtern. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Aus bislang unbekannter Ursache entstand zunächst im Schlafzimmer einer Wohnung ein Brandgeschehen. Die Rauchentwicklung breitete sich in der Folge auf die weiteren Zimmer aus. Die 61-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen übernommen.

