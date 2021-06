Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Wild ausgewichen und mit Wagen überschlagen

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 21 Jahre alter Autofahrer am Freitag in Gescher bei einem Wildunfall erlitten. Der Velener war gegen 08.35 Uhr auf der Landesstraße 829 in Richtung Gescher unterwegs. Wie der Fahrer angab, liefen plötzlich drei Rehe auf die Fahrbahn. Der 21-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, bei der sein Wagen ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich, ehe es auf einem angrenzenden Acker zum Liegen kam. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell