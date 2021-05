Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radfahrerin bei Unfall auf Hülsstraße verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 52-jährige Fahrradfahrerin aus Marl ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Frau war am Dienstag, gegen 17.05 Uhr, auf dem Radweg der Hülsstraße unterwegs. In der Nähe der Straße am Jahn-Stadion kam ein 66-jähriger Autofahrer aus Marl aus einer Grundstückseinfahrt gefahren. Dabei kam es zum Unfall. Die Radfahrerin stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf gut 3.000 Euro geschätzt.

