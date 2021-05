Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Burgsdorffstraße/Freiligrathstraße sind am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ein Radfahrer und eine Autofahrerin zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-jährige Fahrradfahrer aus Dorsten auf der Burgsdorffstraße in Hervest in Richtung Dorsten unterwegs. An der Kreuzung stieß er mit einer 65-jährigen Autofahrerin aus Dorsten zusammen, die von rechts aus der Freiligrathstraße kam. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vor Ort ambulant im Rettungswagen behandelt. Bei dem Unfall wurde außerdem ein geparktes Auto beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 400 Euro geschätzt.

