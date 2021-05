Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 45-Jähriger Zweiradfahrer beschädigt zwei Autos und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Ein 45-jähriger Fahrradfahrer ohne festen Wohnsitz beschädigte heute Morgen (etwa 9 Uhr) sowohl an der Friedrich-Ebert-Straße, als auch an der Pestalozzistraße ein Auto und flüchtete jeweils von der Unfallörtlichkeit. Auf der Pestalozzistraße konnte er schließlich von der Polizei, die zwischenzeitlich durch Zeugen von den Vorfällen informiert worden war, angetroffen und gestellt werden.

Der 45-Jährige war zunächst rechtsseitig auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr und dabei gegen das Auto einer 35-jährigen Recklinghäuserin stieß. Er stürzte in Folge dessen, bevor er sich direkt wieder auf das Fahrrad setzte und seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fortsetze. Die beteiligte Autofahrerin blieb zurück, informierte aber umgehend die Polizei. Kurz darauf fiel der Fahrradfahrer auf der Pestalozzistraße, in Höhe Am Eickholtshof, erneut auf. Dort kam er aus bisher ungeklärter Ursache, und nach ersten Erkenntnissen auch ohne Fremdeinwirkung, wieder zu Fall. Beim Sturz beschädigte er mit seinem Fahrrad ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Auch hier stieg er erneut auf und setzte seine Fahrt in Richtung Rheinstahlstraße weiter fort. Er konnte jedoch kurze Zeit später, Schlangenlinien fahrend, von der Polizei angehalten werden. Es lagen erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen vor. Daher entnahm ihm ein Arzt in einem Krankenhaus Blutproben. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt und der Mann zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten zunächst in Gewahrsam genommen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell