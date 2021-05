Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Drei Beteiligte bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr heute, gegen 11.50 Uhr, auf der Feldstraße hinter dem Auto einer 27-Jährigen Frau aus Recklinghausen in Richtung Herten-Mitte. Vor der 27-Jährigen fuhr noch eine 42-jährige Autofahrerin aus Herten, die kurz nach der Schlägel-und-Eisen-Straße nach links auf einen Parkplatz abbog. Während die 27-Jährige ihr Auto abbremste, fuhr die 31-Jährige von hinten auf und schob die drei Fahrzeuge ineinander. Die 27-jährige Recklinghäuserin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Auto der 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde, sowie der Wagen der 27-Jährigen, von der Feuerwehr zur Seite gestellt. Die Feuerwehr streute austretende Betriebsstoffe ab. Die Feldstraße wurde daher vorübergehend in Richtung Westerholter Straße gesperrt. Der Sachschaden liegt bei ca. 9.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell