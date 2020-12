Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an parkenden Pkw

Übach-PalenbergÜbach-Palenberg (ots)

Mindestens sieben parkende Pkw wurden am 27. Dezember (Sonntag) auf den Straßen Feuerbachweg, Kokoschkastraße und Dürerstraße beschädigt. An den Fahrzeug wurden Außenspiegel abgetreten oder - geschlagen und ein Stein durch die Frontscheibe eines Pkw geworfen. Zeugen hörten einen lauten Knall und bemerkten mehrere junge Männer, die laut grölend und schreiend den Feuerbachweg in Richtung Kokoschkastraße entlang liefen. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Die Beamten trafen am Einsatzort auf zwei 18 und 20 Jahre alte Männer aus Würselen. Zwei weitere 17 und 19 Jahre alte Männer, die aus Übach-Palenberg stammen, wurden ebenfalls in der Nähe aufgegriffen. Ihre Personalien wurden festgestellt, Spuren gesichert und Anzeigen gegen sie gefertigt. Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Polizei bittet Zeugen, die sich bislang nicht gemeldet haben, dies noch zu tun. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

