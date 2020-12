POL-HS: Bei Fahrzeugaufbruch festgenommen

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Weil durch aufmerksame Zeugen eine verdächtige Person auf dem Gelände eines Autohauses an der Industriestraße gemeldet wurde, sah eine Streifenbesatzung der Kreispolizeibehörde Heinsberg am Sonntag, 27. Dezember, gegen 18.20 Uhr, nach dem Rechten. Dabei trafen sie einen 23-jährigen Mann an, der Verletzungen an den Händen aufwies. Auf dem Gelände wurde ein Fahrzeug aufgefunden, bei dem die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Im Fahrzeug stellten die Beamten Blutanhaftungen fest. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und fertigte eine Anzeige gegen den aus Italien stammenden Mann. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

