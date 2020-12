Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wassenberg/ Wassenberg-MyhlWassenberg/ Wassenberg-Myhl (ots)

Am 24. Dezember (Donnerstag), gegen 3.50 Uhr, wurde eine Handtasche samt Inhalt aus einem Pkw gestohlen, der an der Straße Im Eichengrund stand. Aus einem Pkw, dieser parkte an der Brabanter Straße, stahlen Unbekannte zudem in derselben Nacht eine schwarze Umhängetasche mit einem Tablet, ein Messer, zwei Jacken und eine Taschenlampe.

