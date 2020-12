Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht vom 27.12.2020

Kreis HeinsbergKreis Heinsberg (ots)

Erkelenz Gerderhahn - Einbruch in Schuppen

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 25.12.20, 20:00 Uhr bis 26.12.20, 07:30 Uhr in der Straße "In Gerderhahn" das Vorhängeschloss eines Schuppens auf. Im Schuppen gelangten sie an die Rückseite eines Lebensmittelautomaten. Aus dem Automaten wurde das Münzgeld entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell