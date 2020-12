POL-HS: Pressebericht vom 24.12.2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Delikte / Straftaten:

Übach- Palenberg, Frelenberg - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte Täter schlugen im "Willi- Dohmen- Park" am 23.12.2020, in der Zeit von 13:30 Uhr - 13:40 Uhr, die hintere linke Seitenscheibe eines Pkw ein. Entwendet wurden eine Geldbörse mit Dokumenten, Bankkarten sowie Bargeld.

Gangelt -Birgden - Sachbeschädigung durch Feuer

Bereits in der Zeit vom 19.12.2020, 17:00 Uhr bis 20.12.2020, 12:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Werbetafel auf dem Sportplatz des "SVG Birgden - Langbroich- Schierwaldenrath", in dem sie die Tafel in Brand setzten. Außerdem wurde die Tür zur Sprecherkabine zerkratzt.

