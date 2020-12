Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wassenberg-MyhlWassenberg-Myhl (ots)

Am Leistenweg drangen Unbekannte zwischen dem 21. Dezember (Montag), 20 Uhr und dem 22. Dezember (Dienstag), 8.30 Uhr, in einen Pkw ein, der in der Einfahrt des Hauses abgestellt worden war. Sie durchsuchten den Innenraum und entwendeten Weihnachtsgeschenke aus dem Kofferraum.

