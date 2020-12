Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 25.12.2020

Kreis HeinsbergKreis Heinsberg (ots)

Delikte / Straftaten:

Wassenberg - Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten am 24.12.2020, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr, über die Haustür eines Einfamilienhauses auf der Ackerstraße in das Wohnhaus zu gelangen, was jedoch misslang.

Erkelenz, Keyenberg - Einbruchdiebstahl

Durch das Aufhebeln der Haustür drangen unbekannte Täter im Zeitraum vom 24.12.2020, 03:00 Uhr bis 20:32 Uhr, in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein und entwendeten diverse Kupferrohre aus dem Keller des Hauses.

Übach-Palenberg - Einbruch in Gaststätte

In der Zeit vom 23.12.2020, 17:30 Uhr und 24.12.2020, 09:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Gaststätte und durchsuchten diese. Detaillierte Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht getätigt werden, die Ermittlungen dauern an.

Wassenberg - PKW-Aufbruch

Zwischen dem 23.12.2020, 22:00 Uhr und dem 24.12.2020, 13:30 Uhr wurde ein auf der Straße Kirchenbusch abgestellter PKW durch unbekannte Täter aufgebrochen. Es wurden persönliche Gegenstände entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell