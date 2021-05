Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin

Recklinghausen (ots)

Auf der Schachtstraße kam es am Montag zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin aus Marl. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus. Gegen 14.50 Uhr fuhr eine 44-jährige Fahrradfahrerin auf dem Fahrradweg der Schachtstraße in Richtung Altendorfer Straße. Kurz vor der Sauerbruchstraße öffnete ein 26-jähriger aus Marl die Beifahrertür eines dort geparkten Autos. Die 44-Jährige kollidierte mit der Autotür und stürzte. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

