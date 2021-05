Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210507 - 0545 Frankfurt-Nied: Falsche Polizeibeamte - Perfide Masche bringt Frau um hohe Bargeldsumme

Frankfurt (ots)

(em) In den vergangenen Tagen (04. - 05. Mai 2021) brachten Täter eine 82-jährige Frau um eine hohe Bargeldsumme, indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben.

Am Dienstag meldete sich ein vermeintlicher Polizist telefonisch bei der 82-jährigen Frau. Er gab an, dass Hinweise vorlägen, dass ihr Geld bei der Bank in Gefahr sei. Daher solle sie ihr Geld in Sicherheit bringen. Am Tag darauf begab sie sich, wie von dem "Polizisten" angewiesen, zur Bank, leerte ihr Wertschließfach und übergab anschließend eine hohe fünfstellige Bargeldsumme an einen Abholer. Anschließend überkamen sie Zweifel an dem Vorgehen, so dass sie sich an die echte Polizei wandte und Anzeige erstattete.

Die Ermittlungen dauern an.

HINWEIS:

Die Frankfurter Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche und weist darauf hin:

- Die Polizei bittet nie um Geldbeträge. - Geben Sie am Telefon niemals Informationen zu Ihrer finanziellen Situation bekannt. - Legen Sie auf und wählen den Notruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell