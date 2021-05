Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Waltrop:

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag entwendeten bislang unbekannte Täter einen silberfarbenen Citroen mit Gelsenkirchener Kennzeichen von der Taeglichsbeckstraße. Ein Zeuge vernahm noch in der Nacht, zwischen 03.30 Uhr - 04.00 Uhr, das Starten eines Motors sowie entsprechende Fahrgeräusche. Nähere Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Herten:

Ein unbekannter Täter flüchtete Samstagabend, gegen 20 Uhr, aus einem Gebäude an der Hohewardstraße. Zeugen sahen den Mann aus einem Fenster springen und mit eine Fahrrad in Richtung Halde Hoheward davon fahren. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 30-40 Jahre alt, 1,80m - 1,85m groß, Glatze mit kurzen Haaren an den Seiten, schwarzer Pullover mit Kapuze, schwarze Hose, schwarzer Rucksack. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike. Angaben zur möglichen Beute oder einem entstandenen Sachschaden können noch nicht gemacht werden.

Castrop-Rauxel:

Vom Schopfhof stahlen Unbekannte zwei blaue Chevrolets. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch (05.05.2021) in der Zeit von 08.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Möglicherweise waren an den Autos keine Kennzeichen angebracht. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Am Samstagabend brachen bisher Unbekannte, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, an der Briloner Straße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung durch eine heimkehrende Berechtigte gestört und flüchteten unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

Zu einem weiteren Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es an der Bladenhorster Straße (Beringhausen). Am Freitag, in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr, durchsuchten die unbekannten Täter mehrere Behältnisse und Schränke der Wohnung. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Sachschaden liegt bei derzeit geschätzten 200 Euro.

Marl:

Mehrere Meter eines Zuleitungskabels entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle am Lipper Weg (Hüls). Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen. Die Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort.

An der Lilienstraße brachen Unbekannte am Samstag, in der Zeit von 12.10 Uhr bis 13.40 Uhr, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Ein Zeuge erkannte kurz vor der Tatzeit zwei verdächtige Personen an der Anschrift und kann sie wie folgt beschreiben: Person 1: weiblich, ca. 18 Jahre alt, , ca. 1,60m - 1,70m groß, lange dunkle Haare zum Zopf gebunden, weiße Hose, weiße Schuhe, helle Jacke, weiße OP-Maske Person 2: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80m groß, kurze dunkle Haare, Baseball Cap, komplett schwarz gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell