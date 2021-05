Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser bedroht zwei Männer - Bundespolizei schreitet ein

Recklinghausen (ots)

Ein 36-Jähriger bedrohte am Sonntagabend (21.20 Uhr) einen 20-Jährigen sowie einen 35-Jährigen am Europaplatz unter Vorhalt eines Messers. Alle Beteiligten kommen aus Recklinghausen und waren sich bereits im Vorfeld bekannt. Zwei zufällig anwesende Beamte der Bundespolizei waren zugegen und sprachen den Mann unmittelbar an. Unter Vorhalt der Schusswaffe in aufmerksamer Sicherungshaltung sprachen sie den Mann zu Boden. Dieser folgte den Anweisungen der Beamten und er konnte widerstandslos mit Handfesseln gesichert werden. Die Polizei Recklinghausen übernahm den Sachverhalt, fertigte eine Strafanzeige und stellte das Messer sicher. Sie nahmen den 36-jährigen aufgrund seines alkoholisierten Zustands und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell